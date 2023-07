Morador de rua reage a ameaças e deixa cliente de bar em estado grave

Uma discussão entre dois homens na porta de um bar deixou um deles, de 37 anos, gravemente ferido. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (25), no Setor Cândida de Morais, em Goiânia.

O Portal 6 apurou a situação começou após o suspeito, que é um morador de rua, passar pelo local e iniciar um bate-boca com a vítima.

Durante a troca de farpas, o homem, de 37 anos, teria ameaçado o outro afirmando que colocaria fogo nele. Ao escutar a intimidação, o suposto morador de rua retirou uma faca e desferiu vários golpes no homem.

As facadas atingiram a vítima no pescoço, abdômen, pernas, braços e rosto, ocasionando lesões graves. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, juntamente com a Polícia Militar (PM), e esteve no local.

O homem foi encaminhado até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). O estado de saúde dele é grave.

Em depoimento à corporação, uma testemunha, que é funcionária do estabelecimento, afirmou que o suspeito costuma circular pelas proximidades do bar, mas não soube informar o nome ou apelido dele.

Até o momento, o homem não foi identificado pelas autoridades e o caso deve ser investigado.