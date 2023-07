Morador fica impressionado ao encontrar bilhete que vizinha deixou para ele no elevador

Um bilhete colado no elevador de um prédio e publicado no próprio perfil da autora, no Twitter, viralizou na internet e deu o que falar nos comentários.

Cansada de tantas bitucas de cigarro jogadas na varanda do próprio apartamento, a mulher de nome @ahnemjulia resolveu escrever um desabafo para o vizinho sem educação, confira:

“Caro (a) vizinho(a) fumante:

Parece que você está passando alguma necessidade e não pode comprar um cinzeiro, pois continua jogando bitucas na minha varanda.

Não seja por isso: te dou um cinzeiro de presente, pra então finalmente não encontrar mais cigarro no meu apartamento. Fique à vontade para bater em minha porta e pegar seu presente! Cordialmente, Júlia / Apartamento 206.

Ps. se minha gata comer uma bituca e passar mal, não respondo por mim”

Ela conta que isso vinha acontecendo desde que tinha mudado para o apartamento, há quase 02 anos. A moça procurou a síndica várias vezes, vários recados foram dados por parte dela e o problema continuava a persistir.

Foi então que Júlia “partiu para ignorância”. “Um vizinho me procurou pra dizer que fuma, mas nunca faria isso, ele só não queria que eu pensasse que é ele”, continuou no tweet.

“Um fofo, fofocamos sobre os vizinhos sem noção do prédio e tenho um novo amigo no condomínio”, comentou a moça.

O post bateu mais de 800 mil visualizações. Alguns seguidores admiraram a coragem da moça, enquanto outros ficaram surpresos com a cara de pau do vizinho fumante.

Até o fechamento desta matéria, Júlia ainda não obteve respostas do vizinho, nem da síndica e nenhuma solução foi tomada quanto ao caso.

Confira a postagem na íntegra: