Prefeitura de Anápolis libera mais 5 mil ingressos para show do Wesley Safadão

A Prefeitura de Anápolis anunciou a liberação de mais 5 mil ingressos para show do Wesley Safadão, que será realizado no próximo domingo (30), durante o Arraiana 2023.

As trocas de alimentos para a obtenção dos ingressos serão liberadas a partir desta quarta-feira (26), em todos os pontos físicos designados, entre 08h e 16h.

Elas serão feitas mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis – exceto sal, fubá e farinha – e serão permitidos, no máximo, dois ingressos por CPF, para cada dia do evento.

No ato da troca, o cidadão poderá apresentar apenas o próprio documento e o de mais uma pessoa.

Vale lembrar que o Arraiana 2023 acontecerá entre os dias 27 e 31 de julho no estádio Jonas Duarte, que fica na Avenida Brasil Sul – no Jardim Ana Paula – e comemorará os 116 anos do município goiano.

Ao todo, foram disponibilizados os seguintes pontos físicos para a retirada das entradas, sendo eles: Prefeitura, Ceitec, Cmei José Cupertino de Paula, Cras Leste I e II, Cras Norte, Cras Sul, Estádio Jonas Duarte, Escolas Municipais Clóvis Guerra, João Amélio e São José, Secretaria de Integração, UniEVANGÉLICA e CMTT.