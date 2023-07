Sentir que está tendo sua energia sugada por algo negativo pode ser uma experiência desgastante e impactar negativamente seu bem-estar físico, emocional e mental.

Isso pode acontecer por diversos motivos, sendo os principais: ambiente de trabalho tóxico, pessoas invejosas e negativas e relacionamento abusivo.

E, para saber se este é o seu caso, confira alguns dos comportamentos mais recorrentes entre pessoas intoxicadas. Veja!

6 sinais de que você está tendo a energia sugada por alguma coisa ruim:

1. Fadiga constante

Sentir-se cansado e exausto o tempo todo, mesmo após um bom descanso, pode ser um sinal de que algo está drenando sua energia. Neste caso, é bom rever o que tem tirado sua paz ou se existe algum peso energético por perto.

2. Ansiedade e estresse elevados

Se você está constantemente preocupado, ansioso ou estressado, pode ser porque está lidando com uma situação ou pessoa que está esgotando suas energias. Além de ser um sentimento horrível, isso ainda pode afetar sua saúde mental drasticamente.

3. Dificuldade em dormir

Problemas de sono, como insônia ou sonhos perturbadores, podem ser um reflexo do estresse e da carga negativa que você está enfrentando no seu dia a dia.

4. Sensação de sobrecarga emocional

Sentir-se emocionalmente esgotado ou sobrecarregado sem motivo aparente pode ser uma resposta à energia negativa ao seu redor, seja no trabalho, no amor ou com os familiares.

5. Afastamento social

Se você está se afastando de amigos, familiares ou atividades sociais, pode ser uma reação a influências negativas que estão afetando sua energia. Não normalize esse comportamento e procure ajuda.

6. Baixa autoestima

Sentir-se desvalorizado ou com baixa autoestima pode ser uma resposta a interações negativas ou abusivas, o que é totalmente inadmissível. Procure entender a razão dos problemas e dê um basta nisso o quanto antes.

Sua saúde mental e bem estar são primordiais!

