Goiânia e Aparecida se juntam para destruir árvores, mas já brigaram por dinheiro

Responsável por separar Goiânia e Aparecida, a Avenida Rio Verde sempre foi relegada por ambos municípios, que nunca se comprometeram a cuidar da via, ou pelo menos da parte que lhes cabiam.

A única, ou uma das únicas vezes em que houve tratativas envolvendo as duas cidades por conta dela, foi no final do século passado quando o Buriti Shopping foi inaugurado.

Apesar de estar localizado na parte de Goiânia da Avenida Rio Verde, o centro comercial, à época, foi alvo de briga judicial entre as duas cidades. No fim, a decisão foi a de que o local deveria pagar impostos para Aparecida, mesmo estando na capital.

Recentemente, após mais de 20 anos sem nenhuma mudança significativa na via, as prefeituras anunciaram obras para revitalizar 5 km do canteiro central, entre o Terminal Cruzeiro do Sul e a GO-040.

No entanto, esse trecho não responde pela totalidade da avenida, que se estende até o início do setor Pedro Ludovico, quando muda de nome e vira Avenida 4ª Radial.

Ainda não foi explicado o porquê das obras serem executadas apenas nestes 5km, mas a principal possibilidade é de que, por conta das obras do BRT, que será construído até o Terminal Cruzeiro, os demais quilômetros tenham ficado de fora.

Porém, pela velocidade com a qual está sendo construído o BRT na capital (que é inversamente proporcional à velocidade que o modal atinge) é provável que novas obras sejam necessárias na extensão completa da avenida.

Haverá dinheiro? Sempre costuma aparecer em ano eleitoral, ainda mais quando os prefeitos são inexpresivos e querem se reeleger.

Diversão de graça, mas leve o alimento

Durante o mês de férias escolares, o Parque Mutirama, em Goiânia, registra cerca de 30 mil visitantes por semana.

O local funciona de quarta-feira a domingo, das 10h às 16h. A entrada é gratuita, mas os visitantes podem doar alimentos não perecíveis.

Videomonitoramento, enfim, deve voltar em Anápolis

Foi publicado no Diário Oficial de Anápolis desta terça-feira (25) a licitação para a aquisição de materiais e equipamentos destinados à manutenção do sistema de videomonitoramento do município. A gestão Roberto Naves (PP), obviamente, vai negar. Mas o serviço já não existe há muitos anos da forma em que foi concebido. A abertura do pregão eletrônico será realizada no dia 10 de agosto, às 09h.

Valores não divulgados no Arraiana

Na Rápidas de terça-feira (25) foi divulgado que os artistas de Anápolis e região não receberiam cachê para se apresentar no Arraiana.

A Secretaria Municipal de Integração entrou em contato e informou que as apresentações serão pagas de acordo com o “perfil de cada um: solo, dupla, trios e grupos acima de 5 pessoas”.

No entanto, quando solicitada a nota oficial com os valores que serão pagos, a pasta não enviou os dados.

Lula vai para a mesa de cirurgia

Durante a live semanal “Conversa com o Presidente”, o presidente Lula (PT) anunciou que fará, em outubro, uma cirurgia no quadril.

De acordo com o chefe do Executivo, o aumento das dores foi o que o obrigou a essa decisão. Recentemente, grão-petista fez uma infiltração no osso no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para amenizar a situação.

Nota 10

Para a Secretária de Estado da Cultura (Secult), responsável restauração dos prédios históricos da Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Serão investidos R$ 3,5 milhões, diretamente do Tesouro Estadual, para a revitalização do espaço.

Os primeiros imóveis escolhidos para as reformas foram o Centro Cultural Marietta Telles Machado, o Museu da Imagem e Som (MIS), o Cine Cultura e a sede da Secult.

A previsão para a entrega das restaurações é de 180 dias, “caso não ocorra um atraso por conta do período de chuvas”.

Nota Zero

Para a Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) de Goiás. Imagens divulgadas recentemente nas redes sociais mostram o Serra Dourada, que atualmente vem recebendo mais shows do que jogos de futebol, abandonado, sem condições de sediar partidas que envolvam os times da capital.

Vale lembrar que no dia 09 de agosto, o Goiás enfrenta o Estudiantes (ARG). A partida é válida pela Copa Sul-Americana e, pelo regulamento da competição, o jogo tem que ser realizado em estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas.