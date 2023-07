Câmeras mostram dupla tentando arrombar edifício à força em Anápolis; veja

Na madrugada desta quinta-feira (27), dois indivíduos foram flagrados por câmeras de segurança tentando invadir um edifício comercial na Avenida Contorno, região Central de Anápolis.

Em imagens obtidas com exclusividade pelo Portal 6, é possível observar inicialmente um homem chegando ao local e se sentando em frente à porta de enrolar do estabelecimento, por volta das 02h.

Em seguida, aparece o comparsa. Juntos, ambos fazem força para tentar arrombar a entrada, mas não conseguem levantar o mecanismo.

Após cerca de 20 segundos de esforço, parecem desistir, mas então tentam novamente, na porta que fica ao lado.

Só abandonaram a segunda investida quando o alarme do estabelecimento disparou, tendo em seguida fugido e tomado rumo ignorado.

Ao Portal 6, o proprietário do comércio revelou que eles chegaram a empenar última porta, mas que já reparou os estragos.

Ele contou ainda que, logo após o incidente, a equipe responsável pela segurança do imóvel esteve no local para tomar as providências cabíveis e que irão reforçar as medidas já empregadas.

Como ainda não houve nenhum furto ou arrombamento definitivo, o comerciante afirmou que não irá formalizar denúncia junto as autoridades.