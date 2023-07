Casal de jovens chama atenção do Brasil com o valor que gasta para morar junto em Goiás

Um casal de jovens que mora em Goiás viralizou nas redes sociais, após revelar o valor que eles gastam todos os meses para morar juntos.

Maria Dhenifer e Vitor são donos da página Hora de Renda, que trata de empreendimento e formas de obter renda, somando mais de 116 mil seguidores no Instagram.

Dessa forma, eles postaram um vídeo no perfil, mostrando o quanto tinham gastado com as contas no mês de maio.

Logo de início, eles apontam que gastam R$ 1.450 de aluguel e R$ 408 na taxa de condomínio.

“Não achamos caro, pois a gente mora em um lugar legal, condomínio muito bom e tem muita segurança”, narra a voz de Maria Dhenifer.

Além disso, na conta de água, o casal recebeu uma cobrança de R$ 138,57 e uma taxa de R$ 133,55 de energia elétrica.

Por fim, ao somar mais R$ 24,24 pelo gás, R$ 600 com compras de supermercado, R$ 2 mil com as faturas dos cartões e R$ 600 para lazer, as contas do casal chegaram a R$ 5.354,36.

O vídeo acumula mais de 5 milhões de visualizações no Instagram e 10 mil comentários, sendo que muitos deles foram criticando o valor que eles gastaram.

“O início do vídeo indica que será um vídeo que vá interessar casais que estão querendo começar a vida a dois. Só que na verdade não mostra a realidade da maioria da população, então não tem sentido fazer um vídeo assim”, afirmou um usuário.

Também houve aqueles que defenderam o casal. “Gente, gastar 5 mil é ser rico? Se eles dois ganharem R$ 2.500 cravado (que não é um salário surreal) já bate o valor”, argumentou outra pessoa.

Diante da repercussão, o casal postou uma ressalva na descrição da publicação, destacando: “Tem casais que conseguem viver bem com menos que isso, e outros que vivem com mais, então cada casal vai viver no seu estilo de vida e na sua realidade!”