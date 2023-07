Esse é o quadro clínico do garotinho que foi atropelado junto com pai, em Anápolis

Um garotinho de apenas 05 anos, que foi atropelado na noite desta quarta-feira (26) no bairro Flor do Cerrado, em Anápolis, se encontra em estado grave. Ao Portal 6, Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), local em que o menino está hospitalizado, afirmou que ele respira com ajuda de aparelhos.

A criança estava acompanhada do pai, de 34 anos, que também foi atingido. O genitor foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), sem lesões graves e com quadro estável.

O acidente se deu por volta das 18h30, momento em que a família passeava de bicicleta, quando o motorista de um Toyota Corolla atingiu a dupla.

O impacto fez com que tanto o pai quanto o filho sofressem ferimentos. Porém, enquanto o adulto se manteve consciente, a criança ficou desacordada e apresentou um quadro mais preocupante.

Foi realizado um teste de bafômetro no motorista, que comprovou ausência de bebida alcóolica no organismo. Após o acidente, ele prestou socorro às vítimas e esteve presente na delegacia para prestar depoimento.