Filhotes de onça-pintada protagonizam momento de fofura junto da mãe e divertem internautas

Um momento de fofura e descontração entre filhotes de onça-pintada e a mãe foi capaz de aquecer o coração dos internautas. O registro foi compartilhado na terça-feira (25) no Instagram do Instituto Onça-Pintada, localizado no município de Mineiros, em Goiás, e tem viralizado nas últimas horas.

Na gravação, três pequenos felinos aparecem se divertindo enquanto brincam com o rabo da onça adulta, que está deitada.

Um deles decide ousar ainda mais e escalar as costas da mãe. Logo em seguida, o mesmo fica de frente para ela e começa a fazer alguns ‘chamegos’ para chamar a atenção da genitora.

Como se não fosse fofura o suficiente, a ação foi acompanhada de perto por um dos irmãozinhos que também decidiu subir em cima da mãe.

Nos comentários, internautas se divertiram com a cena. Teve até quem destacou a ‘calma’ da onça em lidar com as atitudes dos filhotes.

“Não importa a espécie, filho sempre acha que a pobre da mãe é uma árvore a ser escalada”, brincou uma usuária.

“É muito amor dessas crianças”, comentou outra.