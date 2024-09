Concurso INSS 2024 confirmado! Descubra como concorrer a salários de até R$ 15 mil

Serão oferecidas mais de 9 mil vagas para diferentes áreas de atuação

Gabriella Pinheiro - 11 de setembro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Foi publico no Diário Oficial da União a confirmação de um novo concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), previsto para acontecer ainda neste ano, e com salários de até R$ 15 mil.

No total, serão oferecidos 9.229 vagas para cargos efetivos, com o objetivo de suprir a carência no quadro de funcionários e melhorar o atendimento previdenciário no país.

Concurso INSS 2024 confirmado! Descubra como concorrer a salários de até R$ 15 mil

Conforme já adiantado, das oportunidades disponíveis, 7.655 são para servidores de carreira (analistas e técnicos) e 1.574 são para cargo de Perito Médico Federal. No entanto, a resolução oficial ainda não especifica as carreiras que serão contempladas no certame.

A expectativa é que a alta seja para as funções de Técnico e Analista do Seguro Social. A seleção deve ser para Técnico do Seguro Social, de nível médio, e Analista do Seguro Social, de nível superior.

No caso de Técnico do Seguro Social, o salário inicial é de R$ 6.437,31, além do recebimento de auxílio-alimentação de R$ 658. Já para Analista do Seguro Social, a remuneração é de R$ 9.767,21, podendo chegar até R$ 14.864,83 no final da carreira.

A carreira de perito médico tem remuneração variável de até R$ 15.169,69, no caso de uma carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados em pleitear uma oportunidade devem fazer a inscrição por meio do site do Cebraspe, organizador tradicional dos concursos do INSS.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa de

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!