Goiás terá ponto facultativo nos dias de jogos da seleção feminina, decreta Caiado

Decreto do governador Ronaldo Caiado (UB) publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (27) determina que órgãos e entidades do funcionalismo público estadual terão ponto facultativo em dias úteis com jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina de futebol, disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

Em datas com jogos que comecem antes das 07h30, o expediente será iniciado às 11h. Já em dias com partidas iniciadas às 08h, o funcionamento nas repartições começará às 12h.

Os horários têm como referência a hora oficial de Brasília. Até o final da competição, no dia 20 de agosto, a seleção brasileira feminina deve entrar em campo em três dias úteis, caso avance na disputa pelo primeiro título mundial. O próximo jogo será no sábado (29), às 07h.

O decreto expressa ainda que o ponto facultativo não se aplica aos órgãos e entidades que, por sua natureza e interesse público, não podem cessar o atendimento, como, por exemplo, unidades de saúde, policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e fiscalização.

Segundo o governador Ronaldo Caiado (UB), a decisão visa a valorização do esporte feminino.

Confira abaixo as datas com jogos do Brasil que podem alterar o horário de funcionamento de repartições públicas de Goiás:

– Quarta-feira (02/08) – Brasil x Jamaica – 07h – expediente será iniciado às 11h

– Terça-feira (08/08) – data reservada aos jogos de oitavas de final ligados ao Grupo F da Copa, onde está o Brasil, em caso de classificação

– Quarta-feira (16/08) – data reservada a um dos jogos de semifinal onde o Brasil pode chegar, em função do chaveamento, em caso de classificação