Juíza marca data para tentativa de reconciliação entre Roberto Naves e Ernani de Paula

No dia 04 de dezembro, às 16h, no fórum de Anápolis, haverá um encontro para lá de curioso entre duas figuras políticas da cidade.

Roberto Naves (PP) e Ernani de Paula, que governou a cidade entre 2001 e 2003, ficarão frente a frente em uma audiência de conciliação.

O tête-à-tête foi marcado pela juíza Flávia Nagato, titular da 1ª Vara Criminal do município.

O processo é consequência de uma queixa-crime que o atual prefeito abriu contra o ex por “calúnia, injúria e difamação”.

Vale lembrar que os comentários contra Roberto foram proferidos em textos do “Café com Pimenta”, que Ernani de Paula publica nas redes sociais.

Quem é Flávia Nagato?

Juíza de Direito, Flávia Nagato é anapolina e assumiu a 1ª Vara Criminal do município, em março, por merecimento, após promoção dada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Ela atuou por 09 anos na comarca de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal

A juíza também é esposa do ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL).

O primeiro compromisso de Baldy após viagem à Europa

Após passar alguns dias de férias na Europa, Alexandre Baldy (PP) está de volta ao Brasil.

O primeiro compromisso oficial do presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab) em Goiás é um café da manhã com vereadores na Câmara de Anápolis nesta quinta-feira (27), às 09h50.

Fernando Cunha garante que está melhor do antes

Em contato com a Rápidas, o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Fernando Cunha, informou que o serviço de videomonitoramento em Anápolis está funcionando plenamente e “de forma muito melhor do que quando foi concebido”.

A licitação para a compra de novos equipamentos é para aumentar o número de pontos vigiados na cidade, saltando de 190 para 240.

Ações do MBL na UFG também viralizam

A exemplo do que acontece em outras universidades do Brasil, integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) estiveram na Universidade Federal de Goiás (UFG).

O vídeo postado nas redes sociais de um dos integrantes do grupo mostra dois deles dentro do Restaurante Universitário da instituição.

Na legenda, eles desafiam os estudantes da UFG que supostamente os ameaçaram tirar a camisa que usavam e que fazia referência ao movimento.

Caiado na primeira capital do estado

Desde que houve a transferência simbólica da capital do estado para a cidade de Goiás, na segunda-feira (24), em comemoração aos 296 anos do município, o governador Ronaldo Caiado (UB), ainda não regressou para Goiânia.

Ele está fazendo um verdadeiro tour pela cidade, vistando diversos locais, além de estar despachando diretamente do município, que foi a primeira capital do estado.

Arraiana deixa Anápolis sem local para jogar partida decisiva

Único representante goiano que avançou de fase na Série D, o Anápolis não poderá jogar a partida decisiva da competição em casa, no Estádio Jonas Duarte. O motivo é a realização do Arraiana entre os dias 27 e 31 de julho.

De acordo com a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogo eliminatório contra o Democrata de Governador Valadares (MG) será disputado no dia 06 de agosto, no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Nota 10

Para os alunos da Maple Bear Goiânia que participaram e venceram o mundial de robótica, na Alemanha.

Quatorze alunos com idades entre 13 e 14 anos participaram da competição na Europa e retornaram para a casa com 10 medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de prata e uma de bronze.

Nota Zero

Para a Secretaria de Integração de Anápolis, que vem falhando no acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade.

O reflexo desse erro é a formação de Cracolândias no município. A mais recente está sendo criada no Jundiaí.