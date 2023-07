Baldy não quer que o Progressistas perca a Prefeitura de Anápolis e fez revelação a vereadores

No café da manhã com vereadores na Câmara de Anápolis de quinta-feira (27), o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy (PP), revelou que o partido terá candidato a prefeito na cidade em 2024.

Fontes ouvidas pela Rápidas do Portal 6 disseram que ele não revelou o nome, mas emitiu alguns sinais.

Vale lembrar que o Progressistas é o partido do atual prefeito Roberto Naves, que recentemente tentou convencer Major Vitor Hugo (PL) a ser o candidato da situação. Apesar das investidas, o ex-deputado ainda não se comprometeu com ninguém, sendo leal apenas ao amigo Jair Bolsonaro (PL).

Pela fala de Baldy, o entendimento é de que as negociações entre Roberto e Vitor Hugo chegaram ao fim, sem que o chefe do Executivo lograsse êxito nas tratativas.

No entanto, novas especulações surgiram a partir desta mesma fala, como o início de uma disputa interna dentro do PP em Anápolis.

Os nomes possíveis dentro partido são os dos vereadores licenciados, Leandro Ribeiro e Alex Martins (atualmente secretário de Educação do município).

Por questões legais, a primeira dama de Anápolis, Vivian Naves, não pode se candidatar, pois a lei eleitoral veda a candidatura de cônjuges, parentes consanguíneos ou afins.

Porém, o nome favorito de Roberto para a sucessão não está no PP. É o de Eerizania Freitas, secretária de Integração do município, que é íntima do casal Naves.

Pelo recado de Baldy, se o atual prefeito quiser ungi-la como candidata, ela terá de voltar atrás no compromisso que fez de se filiar ao Republicanos, para ingressar no PP.

Pelo menos 200 moradias a custo zero em Anápolis

Ainda durante o café da manhã, Baldy disse aos parlamentares que a ideia inicial é iniciar um programa habitacional em Anápolis ainda este ano, com o objetivo de entregar pelo menos duzentas casas a custo zero. Esse número, no entanto, pode chegar a pelo menos mil residências concedidas à população.

Plano B de Baldy

Caso não consiga entregar estas casas à população, o presidente da Agehab não descartou aderir a um programa que compra imóveis em construção. Essa alternativa agilizaria a entrega de moradias no município.

Audiovisual com o maior quinhão da Lei Paulo Gustavo em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia recebeu R$ 12,1 milhões do Governo Federal em recursos da Lei Paulo Gustavo. O dinheiro será administrado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

Foram destinados R$ 8,6 milhões para o audiovisual e R$ 3,4 milhões para outras áreas. De acordo com o secretário de Cultura, Zander Fábio, os editais devem ser publicados em breve.

Os números do Censo sobre a população quilombola em Goiás

O Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que existem 30.387 quilombolas morando em Goiás. Esta é a primeira vez que os dados específicos da população são compilados pelo levantamento.

Proporcionalmente, a cidade de Cavalcante, na região Nordeste do estado, possui a 3ª maior população quilombola do país, com 57% dos habitantes pertencendo ao grupo.

Empresário goiano que delatou Aécio Neves sofre derrota na Justiça

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que abrange os estados de Minas Gerais e São Paulo, no caso em que era acusado de receber R$ 2 milhões do empresário anapolino Joesley Batista.

Segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF), Aécio pediu a quantia milionária para arcar com a defesa dele no âmbito da Operação Lava Jato. A conversa entre Joesley e o político foi gravada pelo acionista do grupo J&F, que controla a JBS.

O empresário aceitou uma delação premiada depois que a Polícia Federal (PF) descobriu indícios de corrupção na JBS, mas o parlamentar afirmou que o valor era referente a venda de um apartamento que não se concretizou.

Banco de sangue do HUGOL precisa urgentemente de doadores

O banco de sangue do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) está em estado crítico e precisa de doações de sangue.

O sangue dos tipos B positivo, A e O negativos são aqueles que mais precisam de doadores. A baixa no estoque ocorre principalmente pelo período de férias escolares e a procura aumenta pelo incremento de acidentes domésticos.

A unidade funciona de segunda à sexta-feira, das 07h às 18h30, e aos sábados, das 07h às 12h.

Nota 10

Para o sempre excelente “Música no Campus”, da UFG, que não deixa a qualidade das atrações cair.

Os ingressos para o show de Diogo Nogueira, anunciado no dia 13 de julho, já está no último lote, mesmo faltando quase um mês para a apresentação do sambista.

Nota Zero

Para os organizadores e responsáveis pelo Rap Mix Festival, em Goiânia. O laudo da Polícia Científica apontou que a causa do desabamento da rampa que deixou cerca de 60 pessoas feridas foi a “montagem precária” da estrutura, que não seguiu o modelo que havia sido apresentado inicialmente.