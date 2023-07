Goiás receberá mega empreendimento com capacidade de abrigar Itumbiara e Porangatu juntas

Um empreendimento localizado em Valparaíso de Goiás promete ser uma nova cidade dentro do estado. Com projeção para 50 mil famílias, considerando que a média de moradores por domicílio é de 2,73 – conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – o bairro planejado pode vir a ter uma população de quase 150 mil pessoas.

São 2,35 milhões de metros quadrados, o que equivale a 284 campos de futebol. O espaço também contará com piscina, horta comunitária, pista para caminhada, ciclovia, quadra poliesportiva, jardins de contemplação e monitoramento 24h. Para se ter ideia, área do empreendimento em construção equivale ao 80% do tamanho da cidade satélite de Águas Claras.

Apenas oito dos 246 municípios goianos possuem uma população superior a 150 mil, são eles: Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Águas Lindas, Luziânia e Senador Canedo, além da própria cidade de Valparaíso, com 196 mil habitantes atualmente.

A grandeza é tanta que o empreendimento será capaz de superar a população das cidades de Itumbiara, que possui aproximadamente 105 mil habitantes, e Porangatu, com cerca de 45 mil, juntas.

O condomínio foi projetado pela Plano Urbano Construtora com o conceito de “cidade criativa”, em que se integra tecnologia, bem-estar e serviços essenciais como saúde e educação sem precisar se distanciar de casa.

Localizado no entorno do Distrito Federal (DF), o município foi impulsionado pela região crescendo 51,68% desde 2010. Agora, o mega empreendimento Reserva do Vale – que fica a 20 minutos de Brasília – pode vir a representar um aumento de quase o dobro da população.