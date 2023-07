Motorista morre em Goiânia após se chocar com traseira de automóvel conduzido por idoso

Um homem, de 51 anos, acabou vindo a óbito após sofrer um acidente de trânsito, nesta sexta-feira (28), em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o ocorrido se deu por volta das 17h40, no cruzamento da Avenida Caiapó com a Avenida Santos Dummont, no setor Santa Genoveva.

O motorista estava trafegando com um Honda Civic pelo local, quando acabou se chocando contra a traseira de um Hyundai Creta, conduzido por um idoso de 67 anos.

Entretanto, com o impacto, a vítima, de 51 anos, acabou sofrendo um trauma na cabeça e ficou desacordada ali mesmo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar os primeiros socorros, mas o homem já se encontrava sem vida.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) investigar as circunstâncias que levaram a vítima ao óbito.