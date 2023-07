Goianos estão desistindo de viagens internacionais por falta de voos saindo do Aeroporto de Goiânia

Apesar do título de “Internacional”, o Aeroporto de Goiânia não oferece voos para destinos fora do Brasil regularmente, o que faz com que agências goianas de turismo façam manobras para atender os desejos dos clientes e evitar desistências.

Ao Portal 6, três representantes de agências de turismo apontaram que há um fluxo intenso de goianos que buscam conhecer o mundo, com foco em Lisboa, Madrid, Paris, Miami, Orlando e Nova York.

No entanto, na hora de realizar a compra de uma passagem internacional saindo da capital, companhias aéreas seguem ofertando voos com conexões em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e, principalmente, Brasília, a 207 km de Goiânia.

De acordo com a proprietária da Viaje Bem Mais, Valéria Nogueira, a necessidade de pegar conexões para tais cidades encarece a viagem, o que resulta em estresse e até desistências.

“Muita gente acaba não comprando a passagem ou precisamos encontrar uma nova data que seja dentro do orçamento”, argumentou.

Além dos preços, outra queixa é sobre o tempo gasto com transporte que poderia ser gasto aproveitando a viagem. Em casos de famílias grandes ou pessoas com problemas de saúde, o problema se torna ainda maior, segundo a gerente da Império Turismo, Susimar Santana.

“Dificulta a venda. Às vezes é necessário pegar um ônibus ou avião até outra cidade e passar uma noite, o que deixa muitos em dúvida, principalmente idosos e famílias grandes ou com crianças”.

Como resultado, ela afirma que, além das desistências e mudança de datas, clientes goianos se desanimam de viajar internacionalmente, optando por um local dentro do Brasil.

O gerente da Vectur Turismo, Leandro Lemos, que atua no mercado há 13 anos, explica que os clientes ficam chateados, mas já se acostumaram com a realidade, visto que não há outra opção.

Diante disso, a CCR Aeroportos – concessionária do local – afirmou em nota ao Portal 6 que “mantém um diálogo constante com as companhias aéreas e outras partes interessadas, com o objetivo de atrair rotas internacionais para o Aeroporto de Goiânia por acreditar no potencial de mercado da região”.

Confira a nota na íntegra:

O Aeroporto Santa Genoveva (GYN) atende a todos os requisitos necessários para receber voos regulares e internacionais. No entanto, é importante ressaltar que a oferta de voos internacionais é determinada pelas companhias aéreas.

Embora o aeroporto não opere regularmente voos internacionais, é comum receber voos internacionais da aviação geral e executiva com frequência.

A CCR Aeroportos mantém um diálogo constante com as companhias aéreas e outras partes interessadas com o objetivo de atrair rotas internacionais para o Aeroporto de Goiânia por acreditar no potencial de mercado da região.