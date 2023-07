Internauta viraliza ao mostrar ‘barraca de dentaduras’ na Feira da Marreta: “pode experimentar”

A conhecida Feira da Marreta, que acontece há mais de 30 anos em Goiânia, ainda segue impressionando os moradores e internautas pela disponibilidade de produtos inusitados. Dessa vez, uma barraca em específico chamou a atenção na web por ofertar diferentes tipos de dentaduras.

A situação foi flagrada por um visitante, que passeava no local, e compartilhada no TikTok no começo da semana.

Inicialmente, na gravação, o internauta se aproxima de uma mesa, dentro da feira, para mostrar a diversidade de dentaduras, de diferentes tamanhos e espessuras.

“Para você que é banguela, está procurando uma dentadura e tá achando o dentista caro, a marreta tem, viu? Se quiser experimentar, pode experimentar”, diz.

Logo em seguida, de forma descontraída, ele ainda revela que é possível até experimentar o produto antes da compra e, se for preferível, sair de lá com ele na boca.

“Aqui ele já coloca na hora se precisar, viu? Tem dentadura de todo jeito e tamanho que vocês precisarem”, salienta.

A postagem já conta com mais de 790 mil visualizações e 14 mil curtidas na plataforma. Nos comentários, muitos usuários se mostraram impressionados pelo achado e se divertiram com a situação.

Teve até quem afirmou que iria comparecer na feira para comprar um dos produtos.

“Acho que eu vou comprar uma para mim. Moro em Goiânia, mas nunca fui lá…Agora que eu perdi meus dentes vou lá”, disse uma.

“Essa feira é top das galáxias. Lá você encontra de tudo. Passando por Goiânia, vai lá visitar”, recomendou outra.