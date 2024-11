Gestão Roberto Naves troca feirantes da Avenida 10 de lugar e causa revolta

Portal 6 conversou com trabalhadores do local e também com a Prefeitura, a fim de entender o que causou este cenário

Davi Galvão - 20 de novembro de 2024

Mesmo após decisão da Prefeitura, feirantes ainda se reuniram no locla tradicional. (Foto: Arquivo Pessoal/Davi Alves)

Os feirantes da Feira do Jardim Progresso, que tradicionalmente ocorre no bairro de mesmo nome, na Av. 10, região Norte da cidade, se reuniram mais uma vez no local nesta quarta-feira (20). Porém, o dia está muito longe da normalidade, já que o espaço não está mais autorizado pela Prefeitura para ser utilizado pelos trabalhadores.

Isso porque a Administração Municipal determinou que, já a partir deste dia 20, as barracas teriam de ser montadas em outra localidade, especificamente na Rua 2, Qd 04, no bairro Conjunto Mirage.

Após a decisão da Prefeitura, os registros de energia do local, os quais as barracas precisam para acessar a rede elétrica, foram desinstalados, mas isso não impediu os feirantes de, em forma de protesto, montarem a estrutura no local.

Desse modo, os comerciantes foram até o local nesta quarta-feira – como de costume – e, com o apoio da população, estão utilizando a rede elétrica das próprias residências para exercerem as atividades.

Reginaldo de Oliveira, dono de um dos sacolões e um dos fundadores da feira, que já está lá há 18 anos, enxerga com preocupação e, especialmente revolta, essa decisão da Prefeitura.

“Essa aqui é a melhor feira da cidade, aqui na [Avenida] 10 passa sempre muita gente, todo mundo já conhece, já sabe onde fica cada barraca, já tá bem estabelecido. Agora esse novo lugar, é horrível, não tem estrutura nenhuma, não dá nem para comparar”, denunciou.

“A gente não aceita isso. Para tirar a gente daqui, só se for com a polícia. É o nosso trabalho, nossa vida, eles não podem fazer isso”, continuou, revoltado.

Mais relatos

Davi José Alves, proprietário da barraca do Davi, também é um dos trabalhadores mais antigos do local, marcando presença há 13 anos. Ele explicou que, dentre todos os outros pontos de venda, é da Feira do Jardim Progresso que ele retira cerca de 30% do lucro mensal.

“Se realmente ficar do jeito que está e formos forçados a ir para esse outro lugar, vai acabar. Nenhuma feira da cidade que se mudou, conseguiu manter a qualidade, não vingaram. Foi assim com a do Alto da Bela Vista, do Arco Verde, do Estádio Jonas Duarte”, exemplificou.

Para Davi, este prejuízo, que também explica o fracasso das outras feiras que tiveram alterações no local, tem a ver com a habitualidade e o perfil de quem frequenta tais espaços.

“Quem vem aqui, normalmente é idoso, é quem vem à pé, e mudar de lugar, por mais que seja duas, três quadras, já altera totalmente a dinâmica. Clientes que a gente demorou anos para fidelizar, não conseguem mais vir”, explicou.

Ele ainda lamentou a falta de diálogo por parte da Prefeitura com os trabalhadores, não havendo espaço para discussão.

“Eles só chegaram aqui, há umas duas semanas, um rapaz e um fiscal, falando que ia ter que mudar, que a decisão já tinha sido tomada. Não ouviram agente, só falaram que a decisão partiu de cima”, contou.

Assim, Reginaldo, Davi e outros diversos feirantes criaram um grupo e garantiram que pretendem entrar na Justiça para reverter a decisão, mas que, enquanto isso, vão lutar e resistir da maneira que puderem.

O que diz a Prefeitura

O Portal 6 buscou a Prefeitura de Anápolis e questionou o motivo da mudança de local, bem como a forma com a qual se deu o diálogo com os trabalhadores.

O Centro Administrativo sustentou que a decisão aconteceu após a entrega de um abaixo-assinado com o parecer favorável da maioria dos feirantes. Outro argumento foi quanto as reclamações dos moradores da região, que acabavam impedidos de acessarem as próprias casas.

Confira o aviso na íntegra: