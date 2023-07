Padre desabafa sobre sacerdotes gostosões nas redes sociais: “estão cheios de demônios”

Durante uma reunião realizada por meio de videochamada, um padre aproveitou o momento com os fiéis para desabafar sobre os sacerdotes que fazem sucesso nas redes sociais, expondo a vida de luxo que possuem e tecendo críticas.

Wander de Jesus Maia chegou a condenar a existência dos colegas, alegando que eles se enriquecem usando a fé católica enquanto a igreja tem o desafio de socorrer os pobres.

Batizado como “Escândalos dos Novos Padres”, o vídeo foi compartilhado no YouTube pelo canal Estúdio São José, e já acumula 11 mil curtidas e mais e 182 mil visualizações.

Enquanto acusa os sacerdotes, o religioso afirma que os fiéis podem buscar pelas redes sociais dos colegas para ver a vida que levam, usando como exemplo os famosos e aclamados pelo público, Padre Fábio de Melo e Padre Patrick Fernandes.

“Pegue os nomes desses sacerdotes e vão para os perfis deles. Vocês vão ver que não estão nem aí para o rebanho, não são padres de paróquia, normalmente não estão nos campos. Vai para os perfis deles na internet, vocês vão ficar chocados com os ray bays, com os locais onde estão, com os passeios”, exclamou.

“Vai ver os ambientes que eles frequentam e você vai dizer ‘raça de víboras’, ‘gente das trevas’. Gente do mal interpretando um papel na frente das câmeras. Essa gente merece exorcismo, porque o coração está cheio de demônios”, completou.

Confira o vídeo: