Ratinho flagra produção assistindo jogo da seleção brasileira na Globo

Apresentador mostrou a situação e riu do assunto

Folhapress - 20 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Ratinho flagrou ao vivo a sua produção assistindo ao jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, nesta terça-feira (19), enquanto seu programa estava no ar no SBT.

O apresentador mostrou a situação e riu do assunto. No vídeo, Ratinho vai aos bastidores do programa e vê que parte dos operadores de estúdio brigam com o desempenho da seleção.

Ratinho também assistiu a um pouco do jogo, e viu o tento de Gerson, que empatou a partida. “Mas é um time muito ruim mesmo”, falou.

O programa recebia Milton Neves e Mauro Beting. Logo após ver o jogo, Ratinho perguntou: “O programa é ao vivo e vocês estão vendo o jogo do Brasil? Bom saber…”.

Ratinho fez uma recomendação para Daniela Beyruti, presidente do SBT: “Daniela, tem mais seis nomes para o corte”. Ratinho fez referência as demissões promovidas para corte de gastos na semana passada pelo SBT.