Trio invade residência, destrói móveis e espanca morador após confusão em barraquinha

Uma senhora, de 47 anos, passou momentos de desespero ao lado dos dois netos, de 12 e 10 anos, na madrugada deste sábado (29).

Tudo começou quando o filho dela apareceu em casa sendo perseguido por três homens. Eles alegavam que ele os teria roubado e destruíram várias partes da residência, localizada no município de Palmeiras de Goiás.

O Portal 6 apurou que o jovem, de 27 anos, era usuário de drogas e voltou para a casa após uma festa de barraquinhas. Segundo ele, um dos autores o teria mandado “sair fora” do evento, e ele teria respondido perguntando se eles haviam “comprado a Pecuária”.

Começou então a movimentação para uma briga. Ambos os lados se armaram de pedaços de pau, além de um canivete da parte dos outros homens. Eles, então, o teriam agredido com um golpe da arma branca.

O jovem fugiu para casa, seguido de perto pelos rivais. Ao trancar o portão e correr para dentro da residência, junto com a mãe e as crianças, ele foi surpreendido pelo arrombamento.

O trio invadiu, quebrando o portão e as janelas, além de cortarem a mangueira do botijão de gás e o jogarem dentro da casa. Neste momento, a mãe da família alega ter achado que seria incendiada.

Os invasores continuaram jogando pedras e quebrando partes da casa, dentre elas a porta de entrada. A senhora então acionou a polícia e permaneceu escondida na residência.

Os agentes da Polícia Militar (PM) chegaram ao local e pegaram os responsáveis em flagrante, que afirmaram terem sido furtados pelo jovem. Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Apesar do susto, a família não teve graves ferimentos, apenas um corte no braço do jovem – ocasionado pelo golpe de canivete. O caso foi registrado como lesão corporal, violação de domicílio e dano consumado.