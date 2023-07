Uma pessoa inteligente tende a ser alguém com mais sábia e ética que os demais, já que são mais disciplinadas com os estudos e detentoras de mais conhecimento.

Logo, existem algumas regras que dificilmente esse tipo de gente quebraria. A moral, geralmente, fala mais alto e impede que tomem decisões precipitadas.

Se você também se considera alguém com um QI acima da média, confira agora quais as normais que nunca deveria pensar em cometer. Veja!

6 regras que uma pessoa inteligente jamais teria coragem de quebrar:

1. Desrespeitar a dignidade de alguém

Prejudicar deliberadamente os outros física, emocional ou psicologicamente seria algo inadmissível para uma pessoa estudada e inteligente. Ao contrário. Ele optaria por ter um bom diálogo e resolver todas as diferenças.

2. Causar danos graves

Uma outra ação que uma pessoa acima da média nunca cometeria seria danos graves ao meio ambiente, aos animais e à sociedade em geral. Com o conhecimento de causas que possuem, isso seria absurdamente horrível.

3. Faltar com a honestidade e integridade

Ser honesto em todas as interações e evitar enganar ou manipular os outros é um dos princípios dos mais inteligentes e éticos.

4. Fugir da rotina

Não é uma regra, mas pessoas inteligentes costumam ser um tanto metódicas. Com essas ‘normas’ pessoais, eles conseguem ter mais controle da própria rotina. Dificilmente burlariam o sistema interno de suas vidas.

5. Irresponsabilidade

Assumir as responsabilidades de suas próprias ações e as consequências também é algo inquestionável para as pessoas acima da média. Inclusive, é um grande diferencial para as demais.

6. Recusar novos ensinamentos

Ser aberto a diferentes perspectivas e estar disposto a considerar pontos de vista diferentes dos seus é algo que os mais inteligentes levam consigo e não deixam por nada.

É isso que os faz mais espertos também, já que não se cansam de aprender nunca, nem são ignorantes.

