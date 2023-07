Cidade das Pedras vira parada obrigatória para quem quer ter outra experiência em Pirenópolis

Uma formação rochosa entre Pirenópolis e Cocalzinho, situada dentro do Parque Estadual dos Pireneus, deixou de ser apenas uma paisagem e se tornou o palco de um esporte em ascensão. A chamada Cidade das Pedras conquistou um espaço no roteiro de viagem de milhares de turistas.

“A escalada aqui tem força desde a década de 90, já a prática em boulder, que seria sem o uso de cordas, começou só a partir dos anos 2000. Estrangeiros famosos no esporte como Daniel Woods e Natalia Grossman já vieram conhecer o parque”, contou Emanuel Carneiro, atleta pirenopolino e administrador do perfil boulderage, no Instagram.

A modalidade mais conhecida é a chamada escalada em via, que usa de cordas presas ao corpo do atleta e atadas em ganchos de ferro cravados na pedra. O esporte tem uma grande tradição, porém possui menos adeptos que a nova modalidade, devido ao alto custo dos equipamentos de segurança especializados.

Todavia, a emergência da escalada em boulder dialoga diretamente com a acessibilidade do esporte. Paredes montadas em academias, com agarras plásticas e grandes colchões para amparo, reproduzem o estilo e possibilitam a prática nas grandes cidades.

“Eu comecei com a escalada em boulder, para entender as técnicas básicas de distribuição de peso e apoio corporal. Peguei gosto e passei a aprender também a escalada em via. Reunimos grupos, às vezes quinzenalmente em Anápolis, para irmos praticar no parque”, relatou Rafael Passos, praticante do esporte.

Ainda segundo ele, a mistura entre a vista privilegiada das pedras, a prática do esporte e o passeio em cachoeiras da região forma um pacote completo de lazer, contemplação e atividade física.

Reconhecimento

O número de adeptos cresce à cada dia. Em um final de semana qualquer, é possível encontrar diversos grupos de escaladores, carregando longas cordas ou colchões dobráveis entre as pedras empilhadas do parque. Apesar disso, alguns praticantes têm enfrentado uma situação difícil.

“Trabalho o dia inteiro, entre as 07h e 17h, e muitas vezes o tempo que sobra para treinar é durante a noite. O problema é que agora os guardas do parque estão expulsando as pessoas, apontando uma nova politica que proíbe a prática durante a noite”, desabafou Emanuel.

As equipes dispõem de lanternas com luz UV, para localizarem animais peçonhentos como escorpiões e aranhas ao subirem as pedras, além de refletores para a prática.

A nova determinação tem sido um empecilho na vida de diversos escaladores, que alegam compreender a importância de resguardar o uso do parque durante a noite. Todavia, a alegação é que a presença de atletas seria mais um modo de coibir o uso inadequado do local.

“Prezamos pela preservação e conservação do espaço. É um local de calma e diversão, onde fazemos questão de manter tudo como a natureza fez, no máximo sujando os cantos das pedras com o magnésio que usamos nas mãos”, finalizou Rafael.