Com máximas de até 36ºC, semana em Goiás deve ser de muito Sol e pouca umidade

A previsão do tempo para Goiás nesta semana indica que a população irá sentir os efeitos de uma alta incidência de Sol e predominância de uma massa de ar seco.

Dessa forma, as tardes devem ser de temperaturas mais elevadas, com uma queda ainda maior da umidade relativa do ar.

Inclusive, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) fez um alerta para algumas regiões, que devem registrar índices abaixo de 20% – o que já é considerado crítico.

Na região de Goiânia, por exemplo, as taxas de umidade podem chegar a 22%. Já as temperaturas poderão atingir os 31ºC.

Anápolis apresenta um cenário semelhante, com a umidade relativa do ar oscilando na casa dos 22%. As máximas previstas, porém, serão de 26ºC.

No boletim informativo emitido pelo Cimehgo, seis cidades tiveram previsão de atingir os índices críticos de 20%. São elas: Porangatu, Ceres, Goianésia, Rubiataba, Iporá e Aruanã.

Por consequência, alguns desses municípios também serão destaque no que se refere às temperaturas mais altas. É o caso de Aruanã e Porangatu, por exemplo, cujos termômetros poderão registrar 36ºC e 35ºC, respectivamente.