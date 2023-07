Concurso público do Governo Federal com mais de 220 vagas está com inscrições abertas

O Governo Federal abre nesta segunda-feira (31) as inscrições para Dataprev. São 222 vagas imediatas e, também, formação de cadastro de reserva.

Vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a empresa fornece soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. As oportunidades estão distribuídas em cargos e perfis, conforme previsto no edital do concurso.

Para o cargo de analista de processamento, a remuneração inicial é de R$ 7.887,35 (6h dia/30h semanais). Já os cargos de auxiliar de enfermagem (6h dia/ 30h semanais) e técnico de segurança do trabalho (8h /40h semanais) têm o valor inicial de R$ 3.713,12.

A instituição organizadora é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e estão previstas oportunidades para todas as unidades da empresa pública: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. As provas serão aplicadas nessas localidades. Sobre o cadastro de reserva, será utilizado – de acordo com o interesse e conveniência da Dataprev –, por um ano, podendo ser prorrogável por igual período, a partir da homologação do certame.

O concurso está previsto para ser homologado no fim do mês de novembro. Com isso, há possibilidade do início do processo de admissão dos aprovados, de acordo com a ordem de classificação, ainda em 2023.

Benefícios

Além do salário-base e do adicional de atividade, que compõem a remuneração inicial, os candidatos que vierem a ser contratados poderão receber, nos termos da legislação e regulamentações específicas, dos normativos internos e do acordo coletivo de trabalho vigentes:

a) auxílio-alimentação de R$ 1.111,20, a ser pago em forma de crédito em cartão eletrônico com a devida participação percentual dos trabalhadores no custo, de acordo com o nível salarial previsto no acordo coletivo de trabalho;

b) reembolso pré-escolar ou escolar de até R$ 1.513,03;

c) auxílio tratamento especializado (filhos com deficiência) de até R$ 1.230,00;

d) assistência à saúde;

e) previdência complementar (Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata);

f) participação nos lucros e resultados;

g) Gratificação Variável por Resultado (GVR).

Detalhamento do concurso público

Conheça, abaixo, os cargos/perfis pretendidos pela empresa pública de tecnologia do Governo Federal:

Cargo 1: Analista de Processamento.

Cargos 2 a 21: Analista de Tecnologia da Informação:

– Perfis: Advocacia; Análise de Negócios; Arquitetura e Engenharia Tecnológica; Comunicação Social; Contabilidade; Desenvolvimento de Software; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenheiro de Dados; Estratégia e Governança; Gestão de Pessoas; Gestão de Serviços de TIC; Gestão Econômico-Financeira; Infraestrutura e Operações (Facilities); Inteligência da Informação; Logísticas, Aquisições e Contratos; Segurança Cibernética; Segurança da Informação e Proteção de Dados e Sustentação Tecnológica.

Cargo 22: Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Cargo 23: Médico do Trabalho.

Cargo 24: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.

Cargo 25: Técnico de Segurança do Trabalho.

Principais etapas

Divulgação do Edital: 28/7/2023.

Período de Inscrição: 31/7 a 18/8/2023.

Aplicação das Provas: 1º/10/2023.

Divulgação do Resultado Final do Concurso: 29/11/2023.

Dataprev

A Dataprev está presente na vida do cidadão brasileiro, provendo a tecnologia necessária para os programas estratégicos e sociais do governo. Entre outros serviços, processa o pagamento mensal de cerca de 38,2 milhões de benefícios previdenciários e é responsável pela aplicação on-line que faz a liberação de seguro-desemprego, por exemplo.

A empresa também processa as informações previdenciárias da Receita Federal do Brasil e responde pelas funcionalidades dos programas que rodam nas estações de trabalho da maior rede de atendimento público do país, somadas as Agências da Previdência Social aos postos do Sistema Nacional do Emprego (Sine).

A Dataprev se tornou uma referência de qualidade no processamento e no tratamento de grandes volumes de dados. Guarda e faz a gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que permite a concessão automática de vários direitos sociais, como aposentadorias ou salário-maternidade.

A empresa conta com parque tecnológico com o que há de mais moderno no mercado, incluindo a certificação internacional Tier III – Operational Sustainability nível ouro – grau mais alto de maturidade da avaliação – em seus três data centers (DF, SP, RJ). A Dataprev foi a primeira empresa pública a obter tal selo. As infraestruturas são projetadas para promover a alta disponibilidade e a segurança dos sistemas. Os data centers dispõem, ainda, o selo CEEDA – Certified Energy Efficient Datacenter – que atesta as melhores práticas de eficiência energética.

*Com informações da Ascom Dataprev