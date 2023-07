Conhecido pelo bom humor, motoboy de Anápolis não resiste ao câncer e morte gera comoção na web

Conhecido pelo bom humor e pela maneira divertida de fazer entregas, o falecimento do motoboy de Anápolis, Bruno Morales Tarsitano, comoveu lojistas e internautas ao longo deste domingo (30).

O profissional, que conquistou fama na web e no município pelos vídeos experimentando peças de roupa, estava em tratamento contra câncer desde dezembro do ano passado. No entanto, após sete meses, ele não resistiu e veio a óbito no sábado (29).

Nas redes sociais, proprietários de alguns comércios de roupa na cidade para qual Bruno prestava serviços manifestaram pesar pelo falecimento.

“Descanse em paz! Obrigada por ter estado ao meu lado quando mais precisei, por ter arrancado tantas risadas e me dado força quando nem eu mesma sabia que eu tinha”, escreveu a página dignaplussize.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Digna Plus Size (@dignaplussize)

Já nos comentários, internautas se mostraram surpresos pela precoce partida do motoboy e relembraram o jeito animado e divertido do profissional em realizar entregas.

“Nossa amava ele nos provadores alegrando o dia!! Que triste gente. Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares!!!”, disse um.

“Meu Deus que notícia triste, eu nem conhecia ele mas adorava ele nos seus provadores. Descanse em paz. Que Deus dê forças a família e amigos”, falou outro.