Uma dona de uma loja viralizou nas redes sociais após expor uma placa na internet explicando que não iria abrir o estabelecimento em um dia comercial por causa de um motivo particular.

Ela só não imaginava que isso poderia repercutir tanto. A placa de aviso deixou os compradores e internautas divididos em um mix de emoções e humor.

Mas você deve estar curioso para saber do que se trata o conteúdo exposto no anúncio da proprietária. Confira logo abaixo!

Dona de loja se surpreende com o que aconteceu após deixar placa avisando clientes:

Bom, a verdade é que a filha da empresária estava prestes a dar à luz. E, por essa razão, a dona da loja preferiu informar aos consumidores que estaria no hospital com a filha.

O que ela não pensou foi que os clientes iriam escrever juntamente do recado, mandando boas mensagens para a jovem mãe, inspirando e deixando boas energias,

Com o caso fotografado e viralizado, ela ficou muito feliz com todas as palavras positivas dos amigos e clientes. “Boom, saúde para o bebê!” foi um dos comentários que uma pessoa deixou.

Confira abaixo!