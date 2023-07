Goiás é o estado escolhido para receber festival com programação gratuita para criançada

Passando por diversas cidades goianas pela primeira vez, o Festival Teatro na Praça trará apresentações gratuitas, recreação e diversas oficinas para a criançada do estado.

Goiás foi o estado escolhido para sediar a primeira edição dos espetáculos, que ocorrerão no início de agosto, e depois partirão para o Tocantins.

A Cia de Teatro Flor do Cerrado apresentará o show “Corinha no Cerrado das Maravilhas”, em sessões que contam com intérpretes de línguas. Elas acontecerão nos municípios de Jataí, Goiatuba e Goiânia.

Já em Posse, o espetáculo apresentado será o “Adivinha Adivinhão”, da Cia Voar Teatro de Bonecos, trazendo uma peça com ventriloquismo.

Em todas as cidades, as apresentações serão acompanhadas de carrinhos de pipoca gratuita, banheiro químico e oficinas pagas, as quais requerem inscrições à parte.

Em Jataí, o evento ocorre no dia 04 de agosto, entre 09h e 16h, na Praça Tenente Diomar. Já em Goiatuba, será no dia 08 de agosto, no mesmo horário, no Centro Municipal de Abastecimento e Lazer.

Na capital, o espetáculo acontecerá no dia 13 de agosto, também entre 09h e 16h, na Praça do Ipê. E em Posse, será no dia 18 de agosto, no mesmo horário, na Praça da Liberdade.

A classificação das apresentações é livre, e as oficinas pagas terão apenas 50 vagas. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (27) 2142-5350.