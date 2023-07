“Vejo uma grande boa vontade por parte dele e de todos que compõem a administração”, diz Igor Franco sobre Rogério Cruz

Ex-secretário nacional do Trabalho do Governo Temer, vereador de primeiro mandato e líder do Bloco Vanguarda na Câmara Municipal de Goiânia, Igor Franco (SD) é o entrevistado desta semana do “6 perguntas para”, na Rápidas do Portal 6.

O parlamentar ascendeu ao mandato em 2022, ocupando uma das cadeiras do Cidadania, que teve a chapa cassada pela Justiça Eleitoral por descumprimento da cota de gênero nas eleições municipais de 2020.

Além de Igor Franco, o bloco Vanguarda é formado pelos vereadores Lucas Kitão (PSD), Gabriela Rodart (PTB), Welton Lemos (Podemos), Paulo Magalhães (UB) e Willian Veloso (PL).

6 perguntas para Igor Franco

1. Você ingressou na Câmara apenas em 2022 após uma recontagem de votos, quais os desafios que está encontrando para fazer uma gestão de 04 anos em apenas 02?

Igor Franco: É um desafio muito grande fazer quatro anos em dois. Porém, eu já estava preparado pra essa missão. Desde o começo, quando eu vi essa possibilidade das ações de cota de gênero, que alguns partidos fraudaram, não cumpriram a cota regularmente, tanto que já foram reconhecidos judicialmente, eu sempre acreditei 100% e não tive dúvida. E para estar no mandato de vereador me preparei pra ele. Como que eu me preparei? Me capacitei. Eu já ocupei várias funções públicas de assessor do Íris no ano de 2005 até secretário Nacional do Trabalho no governo do presidente Temer. Então, eu tenho uma experiência de gestão pública. E sou advogado, sou pós-graduado, pronto, preparado para cumprir esse grande desafio que é realizar quatro anos em dois. Tenho certeza que estou conseguindo superar essa meta, esse desafio.

2. Você é líder do bloco Vanguarda, que reúne seis parlamentares de diferentes partidos. Quais os desafios de liderar este bloco com parlamentares que nem sempre possuem as mesmas posições?

IF: É uma honra muito grande poder servir e liderar esse bloco Vanguarda na Câmara Municipal, um bloco coeso, de nome, de respeito e de moral, acima de tudo ético daquela Casa de Leis. E essa diferença de ideias traz bons debates, os bons debates trazem bons resultados. Então, é uma grande missão poder liderar junto com os meus colegas parceiros, amigos esse bloco Vanguarda que eu tenho certeza que estamos fazendo a diferença não só na Câmara, mas em toda Goiânia por ter justamente esta união.

3. Como vê atualmente a gestão do prefeito Rogério Cruz?

IF: Eu vejo a gestão do prefeito Rogério Cruz com grandes desafios. E por todo lado que se anda encontramos obras, inaugurações e trabalho prestado. É claro que toda gestão tem dificuldade, mas eu vejo uma grande boa vontade por parte dele e de todos que compõem a administração de superar cada obstáculo. E tenho certeza que vai chegar cacifado para reeleição ano que vem.

4. Quais as principais reivindicações do bloco? Existe um alinhamento com o Paço Municipal? Como você classifica a atuação do Vanguarda?

IF: O bloco Vanguarda hoje é base do prefeito Rogério Cruz. Nós entendemos ser o melhor para poder atender as demandas de cada parlamentar de cada pessoa que procura o gabinete dos parlamentares e o bloco Vanguarda entendendo que o prefeito Rogério Cruz tem boas intenções, fizemos essa parceria para compor a base. Hoje, nós estamos desempenhando esse papel e dando total apoio no parlamento ao prefeito Rogério Cruz.

As reivindicações do bloco Vanguarda são as reivindicações que nós recebemos, as demandas espontânea tanto em nossos gabinetes quanto pelo WhatsApp e todos os meios de comunicação e de troca de lâmpada, reforma de de asfalto, mais vagas em CMEIs, em creches, apoio, enfim, tudo aquilo que é benéfico pra cidade, o bloco Vanguarda tem como reivindicação ao passo municipal.

5. Você e os vereadores Anderson Sales e Joãozinho Guimarães são os únicos do Solidariedade em Goiânia, que também possui quatro deputados estaduais. Como expandir a atuação do partido e aumentar a representatividade da sigla no estado?

IF: Hoje o Solidariedade compõe a Câmara com três parlamentares. Eu, Anderson Sales Bocão e o Joãozinho Guimarães. O presidente Denis Pereira tem feito um bom trabalho. Tenho certeza que chegaremos à uma bancada bem mais ampla nesses próximos. Principalmente quando abrir a janela, pois os parlamentares podem migrar com mais segurança de partido. Hoje nós contamos com quatro parlamentares na assembleia, somos a terceira maior bancada da Assembleia Legislativa. Vagner Neto, Júlio Pina, Cristiano Galindo e Coronel Adailton.

6. A partir da experiência que você teve como secretário nacional do Trabalho no Governo Temer, quais políticas públicas poderiam ser aplicadas em Goiânia para aumentar o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho?

Como secretário nacional do Trabalho no governo do presidente Temer eu pude observar e entender que nós precisamos melhorar a qualificação profissional. Hoje existem vagas de emprego em todas as cidades do nosso país. Em Goiânia, na semana passada, havia anúncio de 1.300 vagas disponíveis. Por que essas vagas não são ocupadas? Por falta de qualificação profissional e experiência. Então, eu quero como vereador por Goiânia fazer um trabalho nessa área de qualificação profissional juntamente com o bloco Vanguarda para poder melhorar a inserção do goianiense no mercado de trabalho.