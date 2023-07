Enquanto realizava serviço, piscicultor flagra botos nadando ao redor de canoa em Goiás

Um momento espetacular foi capturado pelas câmeras de um piscicultor, chamado Jadir Mendonça, de 58 anos, nas águas do Lago de Cana Brava, em Minaçu, que fica na região Noroeste de Goiás.

Enquanto realizava uma manutenção no comedouro dos peixes, o homem flagrou alguns botos nadando ao redor da embarcação. O registro foi compartilhado no perfil dele no Instagram no sábado (29).

Na gravação, é possível ver os animais ‘deslizando’ nas proximidades do barco. Para tentar chamar a atenção, Jadir assobia e um dos animais até chega a se aproximar da canoa em que o profissional estava.

“Olha aí ó [mostra a água], dois. Hoje está a maior festa aqui”, brinca ele.

Ao G1, Jadir conta que trabalha no local desde 2017 e que a visita dos botos no ambiente, que funciona como um parque apícola, ocorre com uma certa frequência.

Segundo ele, os animais são dóceis e curiosos e não costumam atacar as pessoas e nem, tampouco, causar nenhum tipo de prejuízo para o parque.

“Às vezes eles somem, ficam muito tempo sem vir, depois aparecem de novo. […] São super dóceis. Se você estiver dentro da água, eles se aproximam por curiosidade, mas logo se afastam, sem causar perigo para quem está na água”, explicou.