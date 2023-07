Faturamento bilionário: 4 farmacêuticas de Anápolis estão no ranking das que superaram esta marca no país

Quatro indústrias farmacêuticas instaladas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) aparecem no ranking das empresas do setor com faturamento bilionário.

Os dados foram retirados de um estudo da LF Novais, encomendado pelo Grupo FarmaBrasil, e levou em consideração os indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Das 31 empresas citadas no levantamento, a farmacêutica anapolina Hypera Pharma desponta na segunda posição com uma arrecadação total de R$ 15,71 bilhões. Ela fica atrás somente do Grupo NC, com R$ 23,4 bilhões.

Logo em seguida, no terceiro lugar, está a Eurofarma, também com fábrica na cidade. De acordo com os dados, a rede obteve um total de R$ 14,47 bilhões.

Já na 9º colocação, aparece o Laboratório Teuto, com um total de R$ 4,5 bilhões. Por fim, na 14º posição, está a Geolab com um faturamento de R$ 2,6 bilhões.

Além dessas, também aparecem na listagem as empresas: AstraZeneca (2,4); FQM (2,4); Prati-Donaduzzi (2,0); Boehringer (1,9); Apsen (1,8); Merck (1,8); Bayer (1,8); Takeda (1,7); Natulab (1,6); Abbott (1,5); Pfizer (1,4); Althaia (1,2); Lupin (1,1); Torrent (1,1); Globo Pharma (1,1) e Cellera Farma (1,0).