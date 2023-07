Homem que ganhou R$ 11 milhões na loteria e hoje passa fome diz o que faria de diferente

Do céu ao inferno. É assim a história do homem que ganhou R$ 11 milhões na loteria e hoje passa fome, dependendo do Serviço Social para se alimentar.

A fortuna foi obtida em 2006 em um jogo da Inglaterra. Na ocasião, ele acertou todos os números e sagrou-se sozinho o vencedor do prêmio acumulado.

Pintor, o campeão era solteiro. Desse modo, largou o emprego e viveu uma vida de dom juan regrada a festas, mulheres e amigos comprados.

Em entrevista à imprensa britânica, ele diz que gastava sem ver. “Achava que era muito dinheiro, e não iria acabar assim”, elencava.

Porém, aos poucos, o prêmio foi desaparecendo da conta — assim como os amigos obtidos no período. Anos depois, endividou-se com bancos ao tentar adquirir uma mansão e, desse modo, perdeu tudo.

Hoje, mais maduro o ganhador sinaliza que faria tudo diferente. “Primeiramente compraria uma casa e um carro. Depois faria alguns investimentos”. explica.

Mesmo tendo passado quase 20 anos, o homem afirma que segue usando os mesmos números nos lotojogos. “Quem sabe um dia a sorte vem novamente?”, aguarda.

