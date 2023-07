Saiba quais celebridades já realizaram voos em super caças da Base Aérea de Anápolis

Muitos se lembram da emblemática história de Ayrton Senna pilotando um dos caças da Base Aérea de Anápolis, em março de 1989 – quando o piloto havia acabado de ganhar o primeiro campeonato mundial da Fórmula 1.

Na ocasião, o ídolo brasileiro alcançou velocidades que nem o mais potente motor de McLaren conseguiu lhe proporcionar: incríveis 1.728 km/h, índice classificado como Mach 1.4 – capaz de romper a barreira do som. Após o feito, a aeronave utilizada foi, inclusive, batizada com o nome do esportista.

Entretanto, Ayrton não foi a única celebridade a passar pela unidade anapolina e ter um “gostinho” do que as aeronaves hospedadas por lá são capazes de fazer.

Isso porque Luciano Huck, Ana Maria Braga e Datena também marcaram presença na Base Aérea, participando de voos mais que especiais.

A conhecida apresentadora do programa “Mais Você” foi a primeira a pisar em solo anapolino. No município, Ana Maria desfilou nos céus de Anápolis a bordo de um Mirage III – mesma aeronave que Senna.

À época, ela se mostrou muito honrada pela oportunidade. “Sou a primeira mulher a voar em um Mirage, nunca houve uma mulher que fez esse voo antes. Mais uma coisa para me deixar tranquila [risos]”.

Durante a visita, Datena foi outro que se mostrou feliz pela chance de estar presente na Base. O apresentador preferiu não encarar os supersônicos e adentrou um Hércules C-130 no lugar – super aeronave de carga, responsável por transportar tropas inteiras.

“É uma questão de segurança, né? Excesso de peso e tudo mais [risos]” , brincou ele ao justificar a recusa em estar a bordo de um avião de caça.

Já Luciano Huck não “amarelou”. Suando quase como se estivesse no próprio “Caldeirão”, o famoso vestiu o traje especial, colocou o capacete e encarou o desafio de estar na cabine do Mirage 2000 – modelo que serviu a Força Aérea Brasileira (FAB) por muitos anos, mas que, hoje, se encontra aposentado dos serviços.

“Foi incrível, é uma supermáquina. Passei um pouco mal em algumas horas [risos], mas já estou me recuperando”, declarou Luciano após a aventura.