Locomotiva: setor empresarial com investimento bilionário se destaca em Goiás

Samuel Leão - 07 de dezembro de 2024

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

O cenário empresarial em Goiás ganhou novos protagonistas, conforme o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontou o setor automotivo por 38,1% das empresas novas do estado. Neste caso, são relacionadas desde oficinas, autopeças, estacionamentos, postos de combustível e concessionárias, até os mais variados serviços relacionados.

Essa constatação confirmou uma tendência, já anunciada pelo IPC Maps, que apontou, em uma pesquisa, que as despesas com acessórios, manutenção e abastecimento de veículos deveria somar um gasto de R$ 3 bilhões, empenhados pelos goianos neste ano. Esse número representa um aumento de 11% nos gastos com o setor, em relação à 2023.

Apenas em Goiás, são 316,7 mil pessoas empregadas em estabelecimentos da área, número que representa quase 30% dos empregos totais, visto que o estado registrou 1.164.249 contratados. Para ser mais exato, 27,2% dos empregos gerados são voltados apenas o setor.

Em comparação, a atividade com o menor número de unidades locais foi o conjunto administração pública, defesa e seguridade social, com apenas 601 assalariados e 35 empresas. Já o segundo lugar, em números de unidades locais, foi para as atividades profissionais, científicas e técnicas, com 8,3% do total, somando 27.030 unidades.

Todavia, no âmbito do número de contratados, o segundo lugar ficou com a indústria de transformação, que totalizou 257.400 mil pessoas, equivalente a 22,1% da mão de obra estadual. Em questão de unidades locais, acompanhando o crescimento projetado pela IPC Maps, as empresas da área de veículos tiveram 8.842 novas unidades desde 2022, representando uma taxa de crescimento de 16,8%.

Nesse quesito, a setor da cultura foi o que mais cresceu, em relação à si mesmo, no número de empresas fundadas desde 2022, com um percentual de aumento de 25,2%, perfeitamente empatado com o setor da construção, que teve o mesmo percentual.

Percebe-se o aquecimento da economia, que também ocorre no cenário nacional. O setor automotivo, no Brasil, deve movimentar mais de R$ 792,2 bilhões neste ano, superando o valor de R$ 731,7 bilhões, do ano passado, em 8,3%.