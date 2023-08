Corpo é encontrado com pescoço cortado e ferimento no peito em Goiânia

O misterioso assassinato de um homem, de 59 anos de idade, que foi encontrado morto em Goiânia, nesta terça-feira (01), tem chamado a atenção na capital.

Conforme apurado pelo Portal 6, uma testemunha passava em frente a um lote baldio, no setor Loteamento Tropical Ville, por volta das 07h quando se deparou com a vítima.

Em seguida, ele acionou a Polícia Militar (PM), que foi ao local para averiguar a denúncia.

Lá, os militares encontraram o corpo, com golpes de objeto perfuro-cortante (como faca) no pescoço e um ferimento no peito. Além disso, foi identificado um canivete-suíço próximo ao homem assassinado.

A vítima também possuía dinheiro dentro do bolso e na carteira que levava consigo.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) identificar quem pode ter cometido o crime e quais seriam as motivações que levaram ao óbito da vítima.