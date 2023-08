Depois de caminhonetes, Alego comprará mais 60 carros sedãs por R$ 6,61 milhões

Após a aquisição de 41 caminhonetes 4X4 que ficaram à disposição dos deputados estaduais, mais 60 automóveis sedãs serão adquiridos pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A previsão é que a licitação seja publicada no dia 11 de agosto e que a proposta custe, ao todo, R$ 6,61 milhões.

O anúncio sobre a compra foi feito em junho deste ano pelo presidente do órgão, Bruno Peixoto (UB). Inicialmente, o projeto previa a compra de 50 veículos populares para a área administrativa e a substituição da frota alugada.

No entanto, ao O Popular, a Diretoria de Licitação afirmou que alterou o modelo e tipos dos veículos devido à uma recomendação da Seção de Transporte.

De acordo com a Alego, a adição de outros 10 automóveis na licitação se deve ao crescimento das atividades no setor, como a ampliação do funcionamento da Escola Legislativo e TV Assembleia.

Conforme o edital, a proposta também prevê que os veículos tenham motor 1.3 ou superior, ar condicionado, potência mínima de 95 cavalos, além de um seguro de um ano.

Na justificativa, a Casa afirma que os automóveis servirão para lidar com as “demandas da Casa no Estado e no apoio das atividades parlamentares constitucionais inerentes ao mandato e a representação do Poder Legislativo goiano […]”.

Após a compra, segundo a Alego, a expectativa é que 15 veículos da frota própria atual – que conta com 74 carros sedãs – sejam vendidos em um leilão, previsto para acontecer ainda em setembro.