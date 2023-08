Goiás atinge marca de mais de 71 mil cirurgias eletivas realizadas desde 2021

A incorporação de novas tecnologias aliado a ampliação do acesso nas unidades de saúde levaram os hospitais de Goiás a atingirem a marca de 71.109 procedimentos cirúrgicos eletivos realizados desde 2021.

Para se ter uma ideia, só neste ano, 30.088 operações desse tipo já foram feitas. Os números são consequência de uma série de medidas adotadas para a redução da fila de procedimentos programados, mas sem urgência, que atualmente é de 14.456.

Segundo o Governo de Goiás, uma das ações foi a estadualização das unidades de saúde de Luziânia, Formosa, São Luís de Montes Belos, Itumbiara e Jataí.

Também foram entregues o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, e o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia.

Além disso, o aumento do aporte financeiro também trouxe resultados. Isso porque os municípios que realizaram cirurgias eletivas no estado receberam um total de R$ 20 milhões do Ministério da Saúde para os procedimentos.

“Com essa medida, será pago, em muitos casos, o triplo da tabela SUS para que unidades de saúde privadas e de alguns municípios realizem as cirurgias”, destacou Sérgio Vencio, titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Em relação às cirurgias de urgência e emergência, entre janeiro de 2021 e maio deste ano, foram realizados 115,6 mil procedimentos.

Só o Hospital Estadual de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), contou com 36,6 mil operações, enquanto o Hospital de Urgências Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), teve 23,9 mil.

É válido destacar que essas unidades operam perfis específicos e em alta e média complexidade, realizando cirurgias como transplantes, órteses e próteses.