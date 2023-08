Homem descobre a verdade sobre o nome que a esposa escolheu para o filho e decide separar

Tudo ia bem na relação de um casal até o homem descobrir a verdade sobre o nome que a esposa escolheu para o filho.

A criança tem hoje 11 anos e, até então, ele não desconfiava de nada. Tudo mudou, porém, após pegar uma mensagem de WhatsApp da parceria para uma amiga.

No registro, ela narra que nunca vai esquecer o primeiro namorado e imortalizou isso no filho, dando a ele o nome de Richard. O caso foi exposto no Reddit.

Em uma postagem no fórum, o marido diz ter visto a mensagem sem querer e que depois disso resolveu ler toda a conversa.

Segundo o relato, a esposa confidenciava que nunca o amou de verdade, mas não se separava, pois “ele era um bom marido e pai”.

O homem conta que nunca tinha perguntando para ela sobre relacionamentos anteriores e que o casamento já durava 14 anos.

Ao confrontar, a mulher ela não negou a motivação. Chorou e disse que aceitava o divórcio, desde que ficasse com a guarda do pequeno e o nome fosse mantido.

O marido, no entanto, não concordou com os termos. Agora, ele afirmou que vai entrar na Justiça para garantir a tutela do filho e a mudança de nome.

Nos comentários, majoritariamente dos usuários do Reddit foram a favor dele. Muitos, no entanto, observaram que o filho deve ser ouvido antes de uma decisão sobre alterar o nome.