Portal 6 completa 08 anos com trajetória de conquistas e aspirações

Uma celebração muito importante vem acompanhada da chegada do mês de agosto: o aniversário de 8 anos do Portal 6.

Neste período, o site se desenvolveu, aprimorou e conquistou a confiança do público de Anápolis, mas não parou por aí. Desafiando as fronteiras anapolinas e encarando a árdua missão de adentrar o mercado goianiense, o Portal 6 alçou voos ainda maiores, rumo à capital.

Para o co-criador e diretor-geral, Danilo Boaventura, essa nova realidade ainda é uma surpresa – especialmente se colocada em perspectiva com o começo da jornada, que parecia um “sonho inocente”, um plano B dentro da expectativa de realizar um mestrado.

“Eu era um estudante universitário que acordava às 04h para ir até Goiânia. Voltava apenas à noite e, durante todo esse tempo, não conseguia me informar sobre o que acontecia em Anápolis, não existia um site que fizesse isso com a periodicidade que é nossa característica hoje, por exemplo. Daí veio a ideia”, relembrou.

“Nunca imaginei ter a dimensão que temos hoje. Mudou a minha vida, a da minha família e a de todo mundo que ousou sonhar esse sonho comigo”, completou.

Em 2023, o Portal 6 bateu recordes de acessos, ultrapassando a marca de 33 milhões de visualizações e mantendo uma média de 20 milhões de visualizações/mês.

Números esses que fazem do veículo o líder de acessos em Goiás e o segundo do Centro-Oeste.

Colega de Danilo na faculdade e um dos criadores do site, o Diretor Comercial e Financeiro, Weverthon Dias, destacou a relevância alcançada, superando o reconhecimento regional e consolidando um renome nacional, com a realização de parcerias com veículos referência da área, como a UOL e o Google.

“O nosso objetivo é crescer mais e fazer com que o nosso trabalho seja ainda mais reconhecido dentro e fora de Goiás, sempre buscando estreitar os laços com todos os clientes e parceiros que fazemos a cada dia”, projetou.

Com uma belíssima história na “casa”, a hoje Diretora de Conteúdo, Rafaella Soares, já atuou como estagiária, fotógrafa, repórter e editora, sentindo na pele muitas das dificuldades – e alegrias – de uma rotina de redação.

“Lidar com uma empresa tão grande é, com certeza, o maior desafio. Temos sempre que nos preocupar com os mínimos detalhes para garantir que tudo seja realizado da melhor maneira possível. Mesmo assim, as alegrias são muito maiores. A equipe é muito engajada e sempre abraça as novas ideias, coordenar esse pessoal acaba sendo um presente diário”, afirmou.

Responsável pelo time, a Editora Executiva, Karina Ribeiro, ressaltou a evolução contínua da equipe. A boa impressão foi tanta que até mesmo a mineira ficou impressionada pelas fortes raízes goianas, assertadas pelo comprometimento e seriedade com as pautas locais.

“Jornalismo é um desafio diário e é muito satisfatório quando é possível observar a evolução de uma equipe. O Portal 6 é uma empresa plural, mas com raiz e identidade goiana muito marcantes.”