Para chamar a atenção da pessoa que você gosta, é necessário pensar fora da casinha e, por vezes, agir de maneira diferente. Por isso, o WhatsApp pode ser um ótimo meio para ajudar nesse meio termo.

Dessa maneira, você conseguirá fisgar a pessoa querida e, dessa forma, até poderá evoluir na relação com aquela pessoa.

6 formas diferentes de chamar atenção da pessoa que você gosta no WhatsApp

1. Responder o status

Uma maneira sutil e diferente de chamar a atenção da pessoa que você gosta no WhatsApp é responder os status que ela posta. Dependendo do que você responder, você conseguirá conquistá-la sem muitos esforços.

2. Mandar memes

Outra forma diferente para demonstrar o interesse pelo outro é enviar memes. Esse singelo gesto pode fazer com que o outro se divirta e, de quebra, ainda fará com que ele note que você está afim dele.

Portanto, fica a dica!

3. Elogiar a foto de perfil

Apesar de ser mais direta, esse método pode ser bastante eficaz na hora de chamar a atenção do outro no WhatsApp. Afinal, quem é que não gosta de escutar alguns elogios de vez em quando, não é mesmo?

4. Mandar indiretas

As indiretas no status do aplicativo são mais uma maneira de fisgar o outro. Assim, de forma bastante discreta e leve, o outro poderá perceber que você quer algo além do que a amizade.

5. Puxar assunto quando vê o online

Outra maneira de ter a atenção da pessoa amada pelo WhatsApp é chamá-la quando a mesma estiver online. De tanto repetir o ato, você poderá fazê-la perceber o que realmente sente e, assim, conquistar aquilo que tanto almeja.

6. Falar sobre séries e filmes

Por fim, falar sobre filmes e séries são mais uma forma de chamar a atenção do outro. Caso saiba quais são os gostos daquela pessoa, essa pode ser a deixa que você precisava para conversar com ele (a). Então, fica a dica!

