6 manias que alguém que está a fim de você tem no WhatsApp

Está em duvida se alguém está afim de você mesmo ou não? Fique tranquilo (a) pois existem algumas manias que todo mundo que está caidinho por alguém faz, especialmente no WhatsApp.

Assim, você conseguirá tirar a prova e acabar com esse questionamento de uma vez por todas. Então, leia até o final e saiba quais coisas prestar atenção.

6 manias que alguém que está afim de você tem no WhatsApp

1. Postar indireta

Se ainda tem dúvida que aquele contato está dando em cima de você, basta prestar a atenção nas coisas que ele publica no status do WhatsApp.

Geralmente, pessoas que estão caidinhas por outro costumam mandar algumas indiretas para demonstrar o interesse.

2. É o primeiro a olhar o seu status

Outra mania que alguém que está afim de você tem no WhatsApp é acompanhar tudo o que você publica no aplicativo. Normalmente, essas pessoas são as primeiras a olhar o conteúdo publicado.

3. Responde todos os seus status

Caso esse contato responda todos os seus status, pode ter certeza que ele ou ela está completamente na sua. Mensageiros apaixonados tem a mania de sempre responder aquilo que o outro publica na plataforma.

4. Costuma te mandar vários memes

Mais uma mania que os usuários do WhatsApp tem para demonstrar o afeto é enviar memes na plataforma. O gesto simples é a prova viva de que o outro está de quatro por você.

5. Elogia sua foto de perfil

Se a pessoa fizer isso, pode ter certeza que ela está afim de você. Usuários apaixonados não pensam duas vezes antes de demonstrar a admiração por meio de alguns elogios.

6. Sempre te chama quanto te vê online

Por fim, outra mania de pessoas apaixonadas é sempre chamar o outro sempre que vê-lo online. Então, se estiver em dúvida, se atente aos sinais!

