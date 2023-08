Anápolis se divide fortemente entre os que aprovam e reprovam Roberto Naves

Dados do levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, contratado pelo Portal 6, apontam a população dividida ao avaliar e aprovar a administração do prefeito Roberto Naves (PP).

Entre os entrevistados, 35,1% avaliam como ruim ou péssima a gestão do pepista. Já consideram boa ou ótima, 30,5% dos que foram questionados. No meio dos extremos, 33% enxergam como regular.

A situação inverte no quesito aprovação. 48,5% do eleitorado classifica a administração de forma positiva – enquanto 46,7% desaprovam.

Nessa etapa da pesquisa, eleitores com nível superior completo formam o quadro que mais rejeitam a gestão de Roberto Naves – com 55,6%. Entre os que mais aprovam, estão a faixa etária entre 25 anos e 34 anos.

Foram entrevistados 814 eleitores entre os dias 27 e 31 de julho. A amostra atinge um grau de confiança de 95% com margem de erro de aproximadamente 3,5%.