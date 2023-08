Maioria dos anapolinos é indiferente ou deixaria de votar em um candidato a prefeito apoiado por Roberto Naves

Com pouco mais de um ano de mandato, o prefeito Roberto Naves (PP) está longe de ser o agente político com maior potencial de transferência de votos no município quando o assunto é a sucessão em Anápolis.

Levantamento do Paraná Pesquisas/Portal 6 mostra que apenas 19,7% dos anapolinos estariam propensos a votar em um candidato indicado por ele à Prefeitura do município.

Um total de 24,9% deixariam de votar em uma pessoa endossada por ele.

A maior parte do eleitorado, porém, se mostra indiferente quanto ao apoio do prefeito a um postulante ao cargo: 52%.

Não sabem se votariam ou não quiseram responder à pergunta o montante de 3,4% dos entrevistados.

VEJA TAMBÉM: 42,3% dos anapolinos votariam em um candidato a prefeito apoiado por Caiado, mostra Paraná Pesquisas/Portal 6

O Paraná Pesquisas entrevistou 814 anapolinos entre os dias 27 e 31 de julho de 2023. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.