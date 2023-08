Rubens Otoni afirma que administração do PT em Anápolis foi positiva e que apoia Gomide para prefeito

Colocado como candidato à Prefeitura de Anápolis em um dos cenários criados pela pesquisa Paraná Pesquisas/Portal 6, o deputado federal Rubens Otoni (PT) se disse “gratificado pela expressiva lembrança”.

Com 19,3% das intenções de votos, o parlamentar fica próximo do ex-deputado federal, Major Vitor Hugo (PL), que lidera o cenário com 23,6%.

Apesar de ser lembrado por quase 20% do eleitorado, o deputado rechaçou a possibilidade de ser candidato, demonstrando apoio ao irmão, deputado Antônio Gomide (PT).

“É de conhecimento de toda a comunidade que não sou candidato a prefeito e apoio o ex-prefeito Antônio Gomide”, explicou.

No cenário onde não é candidato, a liderança é de Antônio Gomide. De acordo com Rubens Otoni, os números indicam que a liderança folgada do petista é reflexo da lembrança que os eleitores têm.

“A pesquisa mostra que a população anapolina lembra de maneira muito positiva da administração do PT, visto que o ex-prefeito Antônio Gomide, agora deputado estadual, lidera com folga todos os cenários em que está presente na pesquisa”, completou.