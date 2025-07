Lula e Daniel Vilela prestam solidariedade às famílias de vítimas de acidente na BR-153

Presidente da República e governador em exercício de Goiás divulgaram notas oficiais após tragédia com estudantes a caminho da UFG

Samuel Leão - 16 de julho de 2025

Lula e Daniel Vilela emitiram nota se solidarizando com as famílias das vítimas. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela (MDB), manifestaram pesar pelas mortes no grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (16), na BR-153, em Porangatu, no Norte do estado.

A tragédia envolveu estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), que viajavam para participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia.

Cinco pessoas morreram: três estudantes, o motorista de um micro-ônibus e o condutor da carreta que teria invadido a contramão.

Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula afirmou ter recebido a notícia com profunda tristeza e prestou solidariedade às famílias, amigos, professores e a toda a comunidade universitária da UFPA.

“Que as famílias encontrem conforto e amparo para atravessar este momento tão difícil”, diz um trecho do texto publicado no site oficial do governo federal.

Já Daniel Vilela, que responde pelo governo de Goiás enquanto Ronaldo Caiado (UB) está em missão internacional, também lamentou as mortes e colocou a gestão estadual à disposição das autoridades do Pará.

“Manifesto minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas — jovens e profissionais cujas vidas foram tragicamente interrompidas de forma tão precoce. Que encontrem amparo neste momento de profunda dor”, declarou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!