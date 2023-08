Último dia de inscrição para concorrer a bolsa integral em curso preparatório para o Enem, em Anápolis

O Colégio Núcleo, localizado na Avenida Presidente Kennedy, no setor Maracanã, em Anápolis, está com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsistas para cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibular.

As inscrições podem ser feitas por meio dos telefones 3702-0004 ou pelo WhatsApp 99849-1363 até esta quarta-feira (02). Também é necessário entregar, no dia do exame, 1kg de açúcar ou café.

No momento da candidatura, os interessados deverão enviar dados como nome completo, telefone para contato e horários de disponibilidade para estudar.

A prova acontecerá na sede da instituição de ensino – onde o alimento deve ser entregue – na quinta-feira (03), a partir das 14h. É necessário estar portando uma caneta azul.

Para conquistar uma bolsa de 100%, os candidatos devem acertar ao menos 75% do exame. Os 10 primeiros colocados também receberão um desconto progressivo.

Mais informações estão disponíveis nos telefones 3702-0004 ou no WhatsApp 99849-1363.