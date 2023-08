Podem comemorar! Isso porque haverão alguns signos que vão experimentar o gosto do beijo daquela pessoa que tanto quer há tempos. A magia do amor e da sensualidade está em alta.

Graças ao Sol e Vênus em leão, que é um signo altamente sensual e erótico, o lado lascivo pode estar mais autêntico, colaborando para que novos flertes aconteçam e deem certo.

Se você está esperando para que um chamego com seu pretendente saia em breve, confira abaixo se o seu signo será contemplado com essa maravilha.

3 signos que vão experimentar o gosto do beijo daquela pessoa que tanto quer:

1. Touro

Os taurinos estão inseridos na segunda casa do zodíaco, que é regida pelo planeta Vênus, do amor e da beleza. Logo, como houve a transição do astro para a casa de Leão, inevitavelmente, esses nativos podem sentir a mudança radical na autoconfiança e autoestima.

Além disso, o lado sensual pode estar muito aflorado, sendo possível chamar mais atenção dos pretendentes.

Tenha calma e seja cauteloso. Nada de se emocionar de cara! Esse beijo sairá em breve e vocês poderão curtir bons momentos juntos.

2. Sagitário

Os sagitarianos, regidos pelo elemento fogo, também são altamente lascivos por natureza. Neste momento astrológico é possível afirmar que os nativos estão ainda mais sedutores que o tradicional.

Com certeza o seu crush não resistirá a uma boa conversa quando se encontrarem. O beijo vai dar certo e pode vir mais coisas por aí. Estejam com a coragem em alta, pois essa aventura vai ser de tirar o fôlego.

3. Aquário

Por fim, o signo oposto complementar de leão também poderá sentir uma guinada na vida amorosa em poucos dias. A pessoa que os aquarianos estão desejando há algum tempo vai corresponder o interesse.

Vocês poderão se encontrar em um acaso e a química vai ser de dar inveja em todos. Curta o momento e não se prive de vivenciar nada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias em tempo real!