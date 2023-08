Emisa lança empreendimento exclusivo que vai elevar padrão da região Norte de Anápolis

Seja pra desfrutar de bons momentos individuais, receber amigos ou para iniciar uma nova família, o que a maioria das pessoas sonha é ter um cantinho para chamar de seu.

Afinal, o que é melhor do que sentir o conforto e a paz que apenas um verdadeiro lar proporciona? E para além disso, ainda ter a liberdade de ser quem quiser, na hora que quiser.

E é apostando nesse sonho de muitos que a Emisa está lançando um novo empreedimento em Anápolis, que é ideal para aqueles que amam viver a vida ao máximo, aproveitando todos os momentos.

A melhor parte é que a obra será feita na região Norte da cidade, que é extremamente bem valorizada e localizada. O objetivo é elevar ainda mais o padrão do local.

Se trata do Vista 21, localizado no bairro Alexandrina, que terá como grande diferencial um rooftop no 21º pavimento, com uma vista do ponto mais alto da cidade, que proporcionará experiências incríveis para os que amam belas paisagens e um bom ar fresco.

Além disso, o empreedimento também contará com lobby, bicicletário, espaço delivery, salão de festas, churrasqueira, salão de jogos, brinquedoteca, academia, playground, petplace e mini quadra.

Outros benefícios inclusos ainda são piscinas adulto e infantil, Wine Garden, Wine Bar, sala de reuniões e coworking.

Ou seja, é um condomínio pensado para pessoas que buscam tranquilidade e segurança até para aquelas que são antenadas em novas tecnologias e novidades incríveis que apenas a Emisa consegue oferecer.

Interessados já podem fazer um cadastro no site da Emisa para conhecer o local do empreendimento e um pouco mais da região onde a torre será construída.

Acesse: www.emisavista21.com.br