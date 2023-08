Homem tenta estuprar criança de 4 anos, mas é impedido e linchado por vizinhos

A rápida atuação de um vizinho e a ajuda de alguns populares foram capazes de mudar um desfecho de uma história e impedir que uma criança, de apenas 04 anos, fosse estuprada pelo vizinho, de 47. O caso aconteceu na quarta-feira (02), em Senador Canedo.

Conforme apurado pelo Portal 6, toda a situação teve início no momento em que a vítima estava brincando na porta da casa, no Jardim Todos os Santos, enquanto a mãe dela, de 24, estava dentro da residência ‘de olho’ na menina.

Paralelamente, no mesmo período em que ela se divertia, um homem, que morava nas proximidades, observava a cena de longe.

Em um momento de distração, o suspeito se aproximou da criança e a chamou para a casa dele, oferecendo doces. Toda a cena estava sendo acompanhada por um vizinho, de 30 anos, que estava na rua.

Ao ver a garotinha adentrar a propriedade e desconfiando da situação, ele decidiu se aproximar da janela para ver o que estava acontecendo.

Foi neste momento que o rapaz flagrou a criança já deitada, sem blusa e o suspeito acariciando e beijando o corpo da criança.

No mesmo instante, o homem gritou para que o autor parasse com a ação, o que fez com que o mesmo tentasse fugir do local. Por sorte, pessoas próximas apareceram no momento e conseguiram impedir a fuga do autor.

Além de impossibilitar a saída do morador, eles ainda iniciaram um linchamento contra ele, que ocasionaram escoriações no corpo e um corte na mão direita dele.

As agressões tiveram fim com a chegada de uma equipe da Polícia Militar (PM), que foi acionada para conter a situação.

O suspeito, que estava embriagado, foi encaminhado até um posto de saúde da Vila São Sebastião, onde foi medicado e recebeu uma sutura na mão. Posteriormente, ele foi preso e levado até uma Central de Flagrantes.

Já a vítima foi encaminhada até o Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia para realização de exame de corpo de delito.