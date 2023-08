‘Não tem outra escolha, não aguento mais’, desabafa professora de Anápolis que precisará amputar perna

Após anos de sofrimento e inúmeros procedimentos cirúrgicos, a anapolina Giselle Stephane teve de tomar uma das decisões mais difíceis que se possa imaginar. Atualmente com 28 anos, a jovem resolveu amputar a perna.

Ao Portal 6, a professora da rede municipal contou que não foi uma escolha nada fácil. Porém, após uma vida inteira de dores e desconfortos, e sem expectativa de melhoras, não viu outra solução.

Desde que nasceu, Giselle apresenta uma deficiência em uma das pernas e, ao longo dos anos, foi submetida a inúmeras cirurgias, que mostraram-se ineficazes na resolução do problema.

“Fiz um procedimento que tirou a articulação do meu pé, um para arrumar o alinhamento da perna, e foram tantas outras que tudo isso acabou deixando meu osso muito fraco, ele quebrava e acabou crescendo torto também”, explicou.

Giselle desabafou afirmando estar cansada de sentir dores sempre que anda e não vê mais razão para continuar se submetendo a cirurgias.

“Minha perna já está cheia de ferro, e isso também acaba gerando outros problemas. Tive complicações na minha coluna, no meu joelho, não dá mais”, revelou.

Ela disse ainda que resolveu, no ano passado, amputar o membro, em uma conversa com a família e também com o médico que a acompanhava.

Entretanto, confessou que é inviável realizar a operação através do Sistema Único de Saúde (SUS), tanto pelo tamanho da fila quanto pela indisponibilidade dos hospitais na cidade.

Assim, para arrecadar parte da quantia de R$ 32 mil, necessária para a realização da cirurgia e aquisição da prótese, Giselle está organizando uma rifa e conta com o apoio da população.

Estão sendo sorteados 100 números no valor de R$ 50 cada, com um prêmio de R$ 1 mil em móveis planejados e R$ 200 em compras na loja de moda feminina @lysdelicat_. Para ajudar, basta enviar uma mensagem ao WhatsApp (62) 99203-0208 e consultar os números disponíveis.

“Infelizmente não tenho essa quantia no momento e não consigo mais viver do jeito que estou agora, com tanta dor, por isso preciso desse apoio”, terminou.